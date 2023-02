Ha una piccola targa - Cruciverba

Una targa d'immatricolazione (ufficialmente targa d'immatricolazione per veicoli a motore e rimorchi) è una placca in materiale metallico o plastico, generalmente fissata a un veicolo tramite un supporto. Sulla sua superficie esterna è riportata una serie di cifre o una combinazione di lettere e cifre, in grado di identificare in modo univoco il veicolo stesso o l'intestatario della licenza.

Il ciclomotore (in lingua italiana anche motorino e cinquantino) è un veicolo simile ad una bicicletta, spesso dotato di pedali (con trazione a catena), caratterizzato da un motore di bassa potenza, bassa cilindrata e che raggiunge basse velocità (25-45 Km/h). Il Ciao o il Bravo della Piaggio, sono due esempi tipici di ciclomotore.