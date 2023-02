Una pera squisita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una pera squisita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BUTIRRA

Significato/Curiosita : Una pera squisita La pera conference è una cultivar della varietà pero Comune (Pyrus communis). La cognizione del dolore è un romanzo incompiuto dello scrittore italiano Carlo Emilio Gadda, composto tra il 1938 e il 1941, inizialmente pubblicato a puntate sulla rivista Letteratura. A causa dell'imperversare della guerra, il romanzo rimase incompiuto e venne pubblicato solo nel 1963 dall'editore Einaudi. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

