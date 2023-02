Una Casa di auto elettriche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una Casa di auto elettriche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TESLA

Significato/Curiosita : Una Casa di auto elettriche Tesla, Inc. (precedentemente Tesla Motors) è un'azienda multinazionale statunitense specializzata nella produzione di auto elettriche, pannelli fotovoltaici e sistemi di stoccaggio energetico. È chiamata così in onore del noto inventore Nikola Tesla. Nikola Tesla (in serbo: ; Smiljan, 10 luglio 1856 – New York, 7 gennaio 1943) è stato un inventore, fisico e ingegnere elettrico, nato da famiglia serba nell'attuale territorio della Croazia durante il periodo dell'Impero austriaco, naturalizzato statunitense nel 1891. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

In montagna, si tolgono prima di entrare in casa ; Il custode di casa ; La casa giapponese di Micra e Qashqai; La casa automobilistica della Ypsilon; Il John auto re di gialli; Strutture che accolgono persone non auto sufficienti; I loro nomi figurano tra gli auto ri delle canzoni; Un auto in pochi esemplari; La grande Casa automobilistica statunitense di auto elettriche ; Si sfruttano con le centrali idroelettriche ; Casa statunitense di auto elettriche ; Hanno sostituito le torce elettriche - antitesi;