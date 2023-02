Una bottiglia incendiaria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una bottiglia incendiaria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MOLOTOV

Significato/Curiosita : Una bottiglia incendiaria La bomba Molotov (comunemente Molotov o bottiglia Molotov, in Russia detta altresì cocktail Molotov ovvero ; Koktejl' Molotova) è un ordigno di tipo incendiario, spesso utilizzato in azioni di guerriglia o in scontri urbani. Vjaceslav Michajlovic Molotov (in russo: ; Kukarka, 9 marzo 1890 – Mosca, 8 novembre 1986) è stato un politico, diplomatico e rivoluzionario sovietico. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

