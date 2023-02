Una benzina americana - Cruciverba

La benzina è un liquido altamente infiammabile, trasparente, di colore giallo chiarissimo, oleoso e dall'odore acuto, ottenuto dalla distillazione del petrolio grezzo a temperature comprese fra i 35 e i 215 °C. Di un litro di petrolio, solo il 10% diventa benzina dopo la prima semplice distillazione. Utilizzando le frazioni più pesanti (gasolio pesante e residui di distillazione) si possono ottenere molecole più piccole ...

La Exxon (conosciuta anche come Esso, stilizzato in sso, in passato in alcune zone nco) è stata una società petrolifera statunitense, fusasi con la Mobil nel 1999 per formare ExxonMobil, uno dei più grandi colossi dell'industria petrolifera mondiale, tuttora detentrice del marchio "Esso"; quest'ultimo è una sigla derivata da Eastern States - Standard Oil.