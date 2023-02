L ultimo sole all orizzonte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ultimo sole all orizzonte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRAMONTO

Significato/Curiosita : L ultimo sole all orizzonte Un orizzonte degli eventi è un concetto collegato ai buchi neri, una previsione teorica della relatività generale. È definito come la superficie limite oltre la quale nessun evento può influenzare un osservatore esterno. Il tramonto è il momento in cui un astro scompare sotto l'orizzonte. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

L ultimo romanzo completato da Dickens; L ultimo scopo; Lo si stappa alla mezzanotte dell ultimo dell anno; L Adriano che fu l ultimo papa non italiano prima di Wojtyla; Un posto al sole : opera; Il levare del sole ; Sono disseminati di isole ; Intrisa di sole nne e religiosa maestosità; Un cardinale all orizzonte ; Un polo dell orizzonte ; La fata che appare al di sopra dell orizzonte ; Ai limiti dell orizzonte ;