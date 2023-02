Le ha uguali l aggressivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le ha uguali l aggressivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : GS

Significato/Curiosita : Le ha uguali l aggressivo L'aggressività di un'acqua definisce la propensione di questa ad attaccare e solubilizzare alcuni minerali contenuti in rocce, terreni o materiali edili. Supermercati GS S.p.A. è stata una società della grande distribuzione alimentare italiana, operante su larga scala nel territorio nazionale fino alla fine del 2010, quando il marchio GS è stato sostituito dall'insegna Carrefour. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: uguali; aggressivo; Sono uguali in inverno; Sono uguali nel Gargano; Sono uguali nell alveare; Sono uguali nella griglia; aggressivo come un acido; Gesto aggressivo per allontanare o far cadere; Un detergente o sapone non aggressivo ; Tono aggressivo ; Cerca nelle Definizioni