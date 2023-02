Un uccello migratore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un uccello migratore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : GRU

Significato/Curiosita : Un uccello migratore Gli uccelli migratori sono volatili che compiono migrazioni nei vari periodi dell'anno. Sigle Glavnoe razvedyvatel'noe upravlenie – servizio segreto russo Astronomia Gru – costellazione Codici GRU – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Guarulhos di San Paolo (Brasile)

gru – codice ISO 639-3 della lingua kistane Mineralogia Gru – abbreviazione di grunerite Zoologia Gru – uccello dell'ordine dei Gruiformi Altro Gru – attrezzatura di carico e scarico

– attrezzatura di carico e scarico Gru – figura araldica

– figura araldica Gru – il protagonista di Cattivissimo me

– il protagonista di Cattivissimo me Gru – Gestione delle Risorse Umane Note Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «gru» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

