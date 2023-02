Un turno elettorale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un turno elettorale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TORNATA

Significato/Curiosita : Un turno elettorale Il sistema maggioritario è un qualunque sistema elettorale che prediliga la formazione di un sistema bipolare (spesso ma non sempre bipartitico) e di un parlamento composto da due schieramenti distinti e contrapposti. Il sistema limita fortemente o esclude completamente la rappresentanza di schieramenti minori. Si basa solitamente sul collegio uninominale (ovvero un collegio che esprime un solo seggio), ma può anche basarsi su collegi plurinominali. Tornata (Turnada in dialetto cremonese) è un comune italiano di 426 abitanti della provincia di Cremona, in Lombardia. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: turno; elettorale; Maestoso rapace notturno ; Il gioco di riversare... a turno le responsabilità; Era un tipico locale notturno francese; Blu molto scuro, notturno ing; Falsificazione elettorale ; Il sistema elettorale che premia il partito più votato; Marcare una crocetta in cabina elettorale ; Quella elettorale mira a conquistare consensi; Cerca nelle Definizioni