Né tuoi né suoi - Cruciverba

Solo per i tuoi occhi (For Your Eyes Only) è un film del 1981 diretto da John Glen.

Amici miei è un film italiano del 1975 diretto da Mario Monicelli. È il primo della serie cinematografica che continuerà nel 1982 con Amici miei - Atto II, sempre con la regia di Monicelli, e nel 1985 con Amici miei - Atto III, con la regia di Nanni Loy.