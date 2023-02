Le Filippine, ufficialmente Repubblica delle Filippine (Republika ng Pilipinas in tagalog, Republic of the Philippines in inglese e República de Filipinas in spagnolo), sono uno Stato insulare del sud-est asiatico situato nell'oceano Pacifico; a nord è separato da Taiwan dallo stretto di Luzon, a ovest è bagnato dal mar Cinese Meridionale, a sud-ovest dal mare di Sulu verso il Borneo, a sud dal mare di Celebes che lo separa dalle altre isole dell'Indonesia ...

La tragedia di Halloween di Seul (, , Itaewon apsa sagoLR, It’aewon apsa sagoMR) è stato un evento mortale verificatosi la sera del 29 ottobre 2022, durante i festeggiamenti per la serata di Halloween in corso nel quartiere di Itaewon, a Seul, Corea del Sud. Nella calca sono morte almeno 158 persone, rimaste schiacciate nella folla e decedute per successivo arresto cardiaco, mentre altre 196 sono rimaste ferite.