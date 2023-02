Il tritolo - Cruciverba

Il trinitrotoluene (noto anche come tritolo e spesso abbreviato in TNT) è un nitroderivato aromatico ottenuto per nitrazione del toluene.

Sigle

TNT – rete televisiva statunitense

Typographical Number Theory – aritmetica tipografica

Aziende

TNT – società israeliana di abbigliamento

Chimica

TNT – Trinitrotoluene (tritolo), un esplosivo

Codici

TNT – codice aeroportuale IATA del Dade-Collier Training and Transition Airport di Miami (Stati Uniti)

TNT – codice identificativo del VOR/DME di Trento, radioassistenza per la navigazione aerea

tnt – codice ISO 639-3 della lingua tontemboana

TNT – codice ISO 3166-2:MA della provincia di Tan-Tan (Marocco)

Fumetti

Gruppo T.N.T. – gruppo di agenti segreti del fumetto Alan Ford

TNT – supereroe della DC Comics degli anni quaranta

Mineralogia

Tnt – abbreviazione di tennantite

Musica

TNT – gruppo heavy metal norvegese

– album dei Tortoise del 1988 T.N.T. – album live degli UFO del 1993

Sport

Talk 'N Text Phone Pals – squadra filippina di pallacanestro

Altro

Benelli TNT – motocicletta della Benelli

