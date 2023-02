Trecento romani - Cruciverba

Trecenta (Tresenta in veneto, Tarsenta in dialetto ferrarese) è un comune italiano di 2 533 abitanti della provincia di Rovigo in Veneto, situato ad ovest del capoluogo.

Sigle

Catalyst Control Center – driver delle schede video AMD aggiornati periodicamente

– driver delle schede video AMD aggiornati periodicamente Catechismo della Chiesa cattolica

Chaos Computer Club – una delle più vaste comunità hacker d'Europa, fondata nel 1981

– una delle più vaste comunità hacker d'Europa, fondata nel 1981 China Compulsory Certificate – Certificato cinese obbligatorio

– Certificato cinese obbligatorio Civilian Conservation Corps – programma del New Deal

– programma del New Deal Codice dei costi di costruzione – sistema svizzero di razionalizzazione della costruzione per il settore edile

– sistema svizzero di razionalizzazione della costruzione per il settore edile Commodore Computer Club – rivista mensile di informatica degli anni 1980 e anni 1990

– rivista mensile di informatica degli anni 1980 e anni 1990 Consorzio cooperative costruzioni – azienda italiana del settore edile, con sede a Bologna

– azienda italiana del settore edile, con sede a Bologna Reticolo cubico a corpo centrato – uno dei 14 possibili sistemi cristallini (in inglese, body centered cubic o BCC )

– uno dei 14 possibili sistemi cristallini (in inglese, o ) Cosmologia ciclica conforme – modello cosmologico di universo ciclico proposto nel 2001.

Biologia molecolare

CCC- codone citosina-citosina-citosina che codifica per la prolina

Codici

CCC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Cayo Coco (Cuba)

ccc – codice ISO 639-3 della lingua chamicura

Altro

CCC – trecento nel sistema di numerazione romano

Canterbury of New Zealand – marca di abbigliamento sportivo nota anche come CCC

– marca di abbigliamento sportivo nota anche come CCC CCC – classe di rating

CCC – squadra di ciclismo

