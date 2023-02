Si tramandano per tradizione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si tramandano per tradizione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : USI

Significato/Curiosita : Si tramandano per tradizione La fonte Q (in tedesco Quelle, da cui Q) o documento Q è un'ipotetica fonte storiografica che si suppone sia stata utilizzata nella composizione dei vangeli sinottici del Nuovo Testamento. La versione della "teoria delle due fonti" oggi più comunemente proposta per la risoluzione del problema sinottico ipotizza l'esistenza della Fonte Q e sostiene la priorità cronologica tra i sinottici del Vangelo secondo Marco, o, più probabilmente, di una versione di ... Sigle Unione Sindacale Italiana – sindacato italiano del passato

– sindacato italiano del passato USI - CIT – sindacato italiano

– sindacato italiano Unione Socialista Indipendente – partito politico italiano

– partito politico italiano Università della Svizzera italiana – università svizzera Codici USI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mabaruma (Guyana) Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: tramandano; tradizione; Si tramandano con i costumi; Foto 3 4730 Una gita a Roma Antica tradizione |; Impegna, per tradizione , l orchestra filarmonica di Vienna; Strumento musicale della tradizione napoletana; Secondo la tradizione è il mese di rose e spose; Cerca nelle Definizioni