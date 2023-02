Tra nine e eleven - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tra nine e eleven. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TEN

Significato/Curiosita : Tra nine e eleven Joshua Browning Carter Jackson (Vancouver, 11 giugno 1978) è un attore canadese, noto per i ruoli di Pacey Witter in Dawson's Creek, Peter Bishop in Fringe e Cole Lockhart in The Affair - Una relazione pericolosa. Sigle Tascabili Economici Newton – collana editoriale

– collana editoriale Trans-European Networks – infrastrutture trans-europee Codici ten – codice ISO 639-3 della lingua tama colombiana Chimica TEN – trietilammina Cinema 10 – film commedia di Blake Edwards del 1979

– film commedia di Blake Edwards del 1979 Dieci ( Ten ) – film drammatico di Abbas Kiarostami del 2002

( ) – film drammatico di Abbas Kiarostami del 2002 Ten (Ten: Murder Island) – film di Chris Robert del 2017 Fumetti Ten – personaggio di Nick Carter di Bonvi

– personaggio di di Bonvi Ten – personaggio del manga e anime Lamù di Rumiko Takahashi Musica Ten – gruppo rock britannico

– gruppo rock britannico Ten – album degli Y&T del 1990

– album degli Y&T del 1990 Ten – album dei Pearl Jam del 1991

– album dei Pearl Jam del 1991 Ten – album dei Ten del 1996

– album dei Ten del 1996 Ten – album degli Astral Projection del 2004

– album degli Astral Projection del 2004 Ten – album dei Clouddead del 2004

– album dei Clouddead del 2004 Ten – singolo di Monika Brodka del 2004, dall'album Album

– singolo di Monika Brodka del 2004, dall'album Ten – album di Gabriella Cilmi del 2010

– album di Gabriella Cilmi del 2010 Ten – album delle Girls Aloud del 2012 Televisione Network Ten – canale televisivo australiano

– canale televisivo australiano TEN (canale televisivo) – canale televisivo spagnolo

– canale televisivo spagnolo Ten (canale televisivo italiano) - canale televisivo italiano (visibile solo in Calabria) Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «ten» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

