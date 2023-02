Torna passato il temporale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Torna passato il temporale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SERENO

Significato/Curiosita : Torna passato il temporale Un paradosso temporale è un paradosso legato al tempo o all'ipotetica possibilità di viaggiare nel tempo, in violazione al principio di causalità. Meteorologia Sereno – indicazione del grado di nuvolosità Musica Sereno – album di Miguel Bosé del 2001 Onomastica Sereno – forma maschile del nome proprio di persona italiano femminile Serena Persone Cesare Sereno – calciatore italiano

– calciatore italiano Costantino Sereno – pittore italiano

– pittore italiano Gaudenzio Sereno – calciatore italiano

– calciatore italiano Paul Sereno – paleontologo statunitense

– paleontologo statunitense Sereno – patriarca di Aquileia dal 715 al 726 Pagine correlate Serena Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «sereno» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: torna; passato; temporale; torna a proprio vantaggio; Il torna tole regista; Un film di torna tore; torna dopo dom.; Legato al passato ; Come per il passato , così per il futuro; L atleta del passato Zátopek; Un passato ... prossimo; La fine del temporale ; L odore del temporale ; Il rombare del temporale ; Indizio acustico di temporale ; Cerca nelle Definizioni