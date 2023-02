Tini , famoso regista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tini , famoso regista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BURTON

Significato/Curiosita : Tini famoso regista Rita Hayworth, nome d'arte di Margarita Carmen Cansino (New York, 17 ottobre 1918 – New York, 14 maggio 1987), è stata un'attrice, ballerina e cantante statunitense. Timothy Walter Burton, detto Tim (Burbank, 25 agosto 1958), è un regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, scrittore, animatore e disegnatore statunitense, noto per il suo cinema dalle ambientazioni spesso fiabesche e gotiche, talvolta incentrato su temi quali l'emarginazione e la solitudine. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

