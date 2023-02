__ time = orario ridotto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ time = orario ridotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PART

Significato/Curiosita : time = orario ridotto Il contratto di lavoro a tempo parziale, (anche detto contratto di lavoro part-time), nel diritto del lavoro in Italia, indica un contratto di lavoro subordinato caratterizzato da una riduzione dell'orario di lavoro rispetto a quello ordinario che è generalmente della durata di 40 ore (detto anche full-time). Arvo Pärt, o Paart (IPA: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['rvo 'pært]; Paide, 11 settembre 1935), è un compositore estone. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: time; orario; ridotto; Le ultime lettere della Fräulein; Ultime di tutti; Fuori Combattime nto; Il rivestime nto esterno della carrozzeria; L elettrotreno sull orario ferroviario; Il lag da fuso orario ; Indica l elettrotreno sull orario ferroviario; Arrivano fuori orario ; tinte = orario ridotto ; Corso d acqua ridotto ma movimentato; ridotto alla metà; Chi lo è in canna è ridotto in miseria; Cerca nelle Definizioni