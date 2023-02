Tiene le conferenze - Cruciverba

Isotta Ingrid Frieda Giuliana Rossellini (Roma, 18 giugno 1952) è una critica letteraria italiana naturalizzata statunitense.

L'oratoria è l'arte del parlare in pubblico. Viene spesso confusa con la retorica, cioè l'arte del parlare e del persuadere con le parole. In questi termini, l'oratoria appare avere un ambito di utilizzo più ristretto, dato che la retorica ha trovato applicazione anche nella scrittura e ha assunto una fisionomia sfumata, misurandosi in questa veste con altre discipline come linguistica, logica, filosofia del diritto e critica letteraria. La definizione di 'oratoria' è rimasta invece più stabile nel tempo, anche se molte delle analisi e le ricostruzioni concernenti la retorica, che è comunque sorta come una raccolta di principi per l'organizzazione del discorso nel contesto dell'attività giudiziaria, riguardano allo stesso modo l'oratoria.