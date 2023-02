Testimoniare in tribunale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Testimoniare in tribunale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DEPORRE

Significato/Curiosita : Testimoniare in tribunale Fronte del porto (On the Waterfront) è un film del 1954 diretto da Elia Kazan. Gli Amnioti (Amniota Haeckel, 1866) sono uno dei due cladi di vertebrati tetrapodi (l'altro è Amphibia). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: testimoniare; tribunale; testimoniare , provare; Dimostrare, testimoniare ; testimoniare , partecipare; tribunale da ricorsi amministrativi; tribunale da ricorso; Denunciati al tribunale ; La sede del tribunale ; Cerca nelle Definizioni