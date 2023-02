In testa ai Rumeni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In testa ai Rumeni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RU

Significato/Curiosita : In testa ai Rumeni Avram Iancu (Avram Iancu, 1824 – Baia de Cri, 10 settembre 1872) è stato un avvocato e rivoluzionario rumeno pasottista (un'ideologia promossa dai partecipanti alla rivoluzione) che ha svolto un ruolo importante nella rivoluzione del 1848 in Transilvania. Era il leader de facto della ara Moilor nel 1849, comandando l'esercito rumeno della Transilvania, in alleanza con l'esercito austriaco, contro le truppe rivoluzionarie ungheresi sotto la guida di Lajos Kossuth. Gli fu dato il ... Sigle Regno Unito

Radboud Universiteit – università olandese

– università olandese Regolamento Urbanistico

Risorse umane

Rugby Union – rugby a 15 Chimica Ru – simbolo chimico del rutenio Codici RU – codice vettore IATA della russa AirBridgeCargo Airlines

ru – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua russa

RU – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Russia

RU – codice ISO 3166-2:MW del distretto di Rumphi (Malawi) Idraulica Ru – piccolo canale delle Alpi Informatica .ru – dominio di primo livello della Russia Altro Ru – tipo di ceramica cinese

– tipo di ceramica cinese Ru – kana Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Ru» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

