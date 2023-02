In testa all asino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In testa all asino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AS

Significato/Curiosita : In testa all asino L'asino (Equus africanus asinus Linnaeus, 1758), detto anche somaro, è un mammifero perissodattilo della famiglia Equidae. Deriva dall'asino selvatico africano (Equus africanus) attraverso una selezione della sottospecie nubiana (E. a. africanus). Geografia As , comune del Belgio

, comune del Belgio Aš, città della Repubblica Ceca Sigle Ago-Semajno , incontro esperantista giovanile a cadenza annuale, tenuto sino al 2008

, incontro esperantista giovanile a cadenza annuale, tenuto sino al 2008 Alternativa Sociale , formazione politica italiana di destra

, formazione politica italiana di destra Sindrome di Asperger ( Asperger Syndrome )

( ) Azione Studentesca, movimento studentesco italiano di destra Chimica As – simbolo chimico dell'arsenico /* Chimica */ Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

