Un tasto del computer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tasto del computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ESC

Significato/Curiosita : Un tasto del computer control (dall'inglese control, "controllo"), spesso abbreviato in ctrl, è il tasto, presente sulla tastiera dei computer, contrassegnato da Ctrl . Eurovision Song Contest (ESC) - festival musicale internazionale nato nel 1956 a Lugano e organizzato annualmente dai membri dell'Unione europea di radiodiffusione (UER).

(ESC) - festival musicale internazionale nato nel 1956 a Lugano e organizzato annualmente dai membri dell'Unione europea di radiodiffusione (UER). Electronic Speed Control (ESC) - circuito elettronico che controlla e regola la velocità di un motore elettrico.

(ESC) - circuito elettronico che controlla e regola la velocità di un motore elettrico. Electronic Stability Control (ESC) - sistema integrato di sicurezza attiva per autoveicoli.

(ESC) - sistema integrato di sicurezza attiva per autoveicoli. Escape (ESC) - tasto in una tastiera per computer.

(ESC) - tasto in una tastiera per computer. ESC – disco degli Zierler del 2015. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: tasto; computer; Il tasto del computer per uscire da un programma; Un tasto del PC; Un tasto che fa suonare; tasto d invio del PC; Il tasto del computer per uscire da un programma; Li elabora il computer ; Circuito da computer ; Lo schermo del computer ; Cerca nelle Definizioni