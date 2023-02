Tale da destare scalpore - Cruciverba

Il trentatreesimo Festival di Sanremo si svolse al teatro Ariston di Sanremo dal 3 al 5 febbraio 1983 con la conduzione di Andrea Giordana, affiancato da Isabel Russinova, Anna Pettinelli ed Emanuela Falcetti, all'epoca conduttrici del programma musicale Discoring. La regia fu di Eros Macchi.

Topolino strepitoso Natale! (Mickey's Twice Upon a Christmas) è un film d'animazione natalizio direct-to-video del 2004 diretto da Matthew O'Callaghan e prodotto dalla DisneyToon Studios. È il sequel di Topolino e la magia del Natale (1999), di cui riprende lo schema: è infatti composto di cinque segmenti non correlati con protagonisti i personaggi Disney, presentati in questo caso tramite un libro animato. Tuttavia, a differenza del film precedente, è realizzato in animazione al computer. Il film fu distribuito in America del Nord in VHS e DVD-Video il 9 novembre 2004, esattamente cinque anni dopo Topolino e la magia del Natale.