Si susseguono nei break pubblicitari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si susseguono nei break pubblicitari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SPOT

Significato/Curiosita : Si susseguono nei break pubblicitari Con controversie legate a Wikipedia si fa riferimento ad una serie di episodi discussi e dibattuti legati all'enciclopedia libera nata nel gennaio del 2001. La natura collaborativa e aperta di Wikipedia, in virtù della quale chiunque può modificare la maggior parte degli articoli, ha generato varie preoccupazioni, tra cui ad esempio la qualità dei contenuti, la quantità di vandalismi e l'accuratezza delle informazioni disponibili sul progetto, specie se si pensa all'enorme risonanza ... Arti e mass media Spot – programma televisivo di Enzo Biagi del 1986

– programma televisivo di Enzo Biagi del 1986 Spot – videogioco del 1990

– videogioco del 1990 Spot - Supercane anticrimine – film di John Whitesell del 2001

– film di John Whitesell del 2001 Spot - album discografico delle Lyrical School del 2015 Astronautica SPOT – costellazione di satelliti commerciali Persone Spot – produttore discografico statunitense Sport spot – nel gergo surfistico (o di sport analoghi), un luogo favorevole dove poter praticare tale sport Altro Spot – breve messaggio pubblicitario (uno "spot radiofonico" o uno "spot televisivo")

– breve messaggio pubblicitario (uno "spot radiofonico" o uno "spot televisivo") Spot – metodo di misura dell'esposizione in fotografia

– metodo di misura dell'esposizione in fotografia Spot – riflettore in uso presso teatri e studi televisivi e fotografici che proietta il fascio luminoso in modo preciso e ristretto

– riflettore in uso presso teatri e studi televisivi e fotografici che proietta il fascio luminoso in modo preciso e ristretto Spot – personaggio dei fumetti Marvel, nemico dell'Uomo Ragno

– personaggio dei fumetti Marvel, nemico dell'Uomo Ragno Spot – operazione finanziaria Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

