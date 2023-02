Un superstite del diluvio - Cruciverba

Il diluvio universale (o anche semplicemente il Diluvio) è la storia mitologica di una grande inondazione mandata da una o più divinità per distruggere la civiltà come atto di punizione divina. È un tema ricorrente in molte culture, anche se generalmente le più conosciute in tempi moderni sono il racconto biblico dell'Arca di Noè, la storia Indù Puranica di Manu, passando per la storia di Deucalione nella mitologia greca e per l'Utnapishtim nell'epopea di Gilgameš della ...

Sigle

S-adenosil metionina – molecola chiave nel metabolismo

– molecola chiave nel metabolismo Scuola dell'arte della medaglia – scuola fondata nel 1907 all'interno della Zecca italiana per formare giovani nelle arti dell'incisione e della modellazione

– scuola fondata nel 1907 all'interno della Zecca italiana per formare giovani nelle arti dell'incisione e della modellazione Sindrome da aspirazione di meconio – patologia neonatale

– patologia neonatale Surface-to-Air-Missile – tipo di missili

– tipo di missili Squadre d'azione Mussolini – movimento clandestino neofascista nato dopo la Liberazione e un omonimo gruppo terroristo degli Anni di piombo

– movimento clandestino neofascista nato dopo la Liberazione e un omonimo gruppo terroristo degli Anni di piombo Monostrato auto-assemblato – una classe di rivestimenti superficiali

– una classe di rivestimenti superficiali Standard Anthropometric Model – manichino per la misurazione della SAR di campi elettromagnetici

Aziende

Società aerea mediterranea – compagnia aerea italiana che operò nella prima parte del XX secolo

– compagnia aerea italiana che operò nella prima parte del XX secolo Società Automobili e Motori – industria automobilistica di Legnano produttiva dal 1922 al 1928

Codici

SAM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Salamo (Papua Nuova Guinea)

sam – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua aramaica samaritana

Informatica

Secure access module – modulo utilizzato per la crittografia delle smart card

– modulo utilizzato per la crittografia delle smart card Sequential Access Memory – tipo di memoria informatica

– tipo di memoria informatica Security Account Manager – il database in cui vengono conservati i riferimenti agli utenti dei sistemi operativi Microsoft da Windows NT in poi.

– il database in cui vengono conservati i riferimenti agli utenti dei sistemi operativi Microsoft da Windows NT in poi. Microsoft Sam – un programma di lettura vocale creato per i sistemi operativi Windows

– un programma di lettura vocale creato per i sistemi operativi Windows SCSI Architecture Model – set di comandi per i dispositivi SCSI

– set di comandi per i dispositivi SCSI Symantec Antivirus for Macintosh – programma antivirus del 1989-1998

Personaggi

Sam – personaggio del manga ed anime One Piece

– personaggio del manga ed anime Sam – personaggio della serie animata A tutto reality

– personaggio della serie animata Sam il cane pastore – personaggio dei Looney Tunes

– personaggio dei Looney Tunes Sam – personaggio delle serie televisive iCarly e Sam & Cat

e Sam – personaggio de Il Signore degli Anelli

– personaggio de Sam il pompiere – serie d'animazione britannica

Persone

Guy Van Sam (1935) – ex calciatore francese, di ruolo centrocampista

(1935) – ex calciatore francese, di ruolo centrocampista Lloyd Sam (1984) – calciatore inglese, naturalizzato ghanese

(1984) – calciatore inglese, naturalizzato ghanese Michael Sam (1990) – ex giocatore di football americano statunitense

(1990) – ex giocatore di football americano statunitense Orhan Sam (1986) – calciatore turco

(1986) – calciatore turco Sheri Sam (1974) – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense

(1974) – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense Sidney Sam (1988) – calciatore tedesco, di origini nigeriane

(1988) – calciatore tedesco, di origini nigeriane Sinan Samil Sam (1974-2015) – pugile turco

(1974-2015) – pugile turco Yaw Sam (1945) – ex calciatore ghanese

Televisione

Sam – serie televisiva britannica trasmessa dal 1973 al 1975

– serie televisiva britannica trasmessa dal 1973 al 1975 Sam – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1978

– serie televisiva statunitense trasmessa nel 1978 Sam – film TV francese trasmesso nel 1999

– film TV francese trasmesso nel 1999 Sam – serie televisiva francese del 2016

Altro