Lo supera il preparato - Cruciverba

Significato/Curiosita : Lo supera il preparato La Polestar è una casa automobilistica svedese controllata da Volvo Cars. È specializzata nella produzione di automobili ad alte prestazioni, automobili elettriche e componenti tecnici e estetici per i modelli Volvo esistenti. Istruzione Esame di riparazione – nel sistema scolastico italiano, esame volto a risanare l'insufficienza ricevuta in una materia scolastica alla fine dell'anno scolastico

– nel sistema scolastico italiano, esame volto a risanare l'insufficienza ricevuta in una materia scolastica alla fine dell'anno scolastico Esame di maturità – esame conclusivo del ciclo di studi dell'istruzione secondaria Esame di maturità in Italia

– esame conclusivo del ciclo di studi dell'istruzione secondaria Esame universitario – prova che solitamente si sostiene al termine di ogni insegnamento di un corso di laurea

– prova che solitamente si sostiene al termine di ogni insegnamento di un corso di laurea Esame di abilitazione – esame che permette il libero esercizio di alcune professioni Medicina Esame obiettivo – esame utilizzato nella fase analitica del processo diagnostico

– esame utilizzato nella fase analitica del processo diagnostico Esame di laboratorio – esame effettuato attraverso lo studio di materiale biologico in un laboratorio di analisi Esame delle urine – insieme di esami di laboratorio che analizza le caratteristiche chimiche e fisiche delle urine e del relativo sedimento

– esame effettuato attraverso lo studio di materiale biologico in un laboratorio di analisi Esame primario – manovra del primo soccorso Diritto Esame delle parti – consiste nella dichiarazione resa da una persona in qualità di parte processuale Altro Esame di coscienza

Esame organolettico Pagine correlate Esame di Stato Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «esame» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

