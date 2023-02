Sulla sua bocca il riso abbonda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sulla sua bocca il riso abbonda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCIOCCO

Significato/Curiosita : Sulla sua bocca il riso abbonda Risus abundat in ore stultorum è una locuzione latina che letteralmente significa "Il riso abbonda sulla bocca degli stolti" (gli stupidi ridono sempre), spiegando che ridere eccessivamente e fuori luogo è sinonimo di stupidità. Ma è anche la considerazione del fatto che persone poco argute sono inclini a ridere spesso, anche per motivi futili, mentre una persona assennata è normalmente più seria. Con pane sciocco si intende una tipologia di pane nella produzione del quale è totalmente assente il sale. La diffusione di questo tipo di pane interessa alcune regioni dell'Italia centrale, in particolare Toscana, Umbria, Marche, nel teramano e nel viterbese e la parte della Romagna che fino al 1923 fece parte della Provincia di Firenze, la cosiddetta Romagna Toscana. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: sulla; bocca; riso; abbonda; Per scrivere sulla lavagna; Il segno sulla n spagnola; La seconda sulla scala; Spiccano sulla pelle; Il consumo di alimenti attraverso la bocca ; Può essere a bocca chiusa; Vi sbocca il Giordano; Il mattino l ha in bocca ; Tenacia, riso lutezza; Tutt altro che riso luti; L Harriso n di Hollywood; riso cotto al forno; Il fungo commestibile detto anche corno dell abbonda nza; Il fungo usato in cucina detto corno dell abbonda nza; abbonda nza, prolusione; Grande mangiata abbonda nte;