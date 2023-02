Un successo della Apple - Cruciverba

Apple Inc. (Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['æpl]; pronuncia italiana Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['ppol], chiamata in precedenza Apple Computer e nota come Apple) è un'azienda multinazionale statunitense che produce sistemi operativi, smartphone, computer e dispositivi multimediali, con sede a Cupertino, in California. È considerata ...

L'iPod è un lettore portatile di musica digitale basato su hard disk e memoria flash, presentato sul mercato da Apple il 23 ottobre 2001 e commercializzato in vari modelli articolati in diverse generazioni fino a maggio 2022 con la dismissione dell'iPod touch, l'ultimo rimasto.