Stritola con le sue spire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stritola con le sue spire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : BOA

Significato/Curiosita : Stritola con le sue spire Il Mosaico della Cattedrale di Santa Maria Annunziata di Otranto ricopre il pavimento delle tre navate ed è opera del monaco Pantaleone, eseguito su commissione del Vescovo di Otranto, tra il 1163 e il 1165. Esso rappresenta uno dei più importanti cicli musivi del medioevo italiano. Il Boa constrictor è un serpente appartenente alla famiglia dei Boidi, molto temuto poiché capace di uccidere anche grandi prede avvolgendole e soffocandole nelle sue spire. L'origine del nome lo si deve al termine latino bova (biscia d'acqua). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

