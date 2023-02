In strada e nell interno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In strada e nell interno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TR

Significato/Curiosita : In strada e nell interno Il conflitto interno in Birmania si riferisce ad una serie di scontri conflitti etnici interni in Birmania che ebbero inizio poco dopo che il Paese, nel 1948, ottenne l'indipendenza dal Regno Unito. Il conflitto è indicato da molti manuali come il più lungo dei conflitti civili. Codici TR – codice vettore IATA di Tiger Airways

tr – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua turca

TR – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Turchia

TR – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Tirana (Albania)

TR – codice ISO 3166-2:IN di Tripura (India)

TR – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Terni (Italia)

TR – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Teleorman (Romania) Informatica .tr – dominio di primo livello della Turchia

– dominio di primo livello della Turchia tr – comando Unix

– comando Unix <tr>...</tr> – elemento HTML che crea una riga all'interno di una tabella @. Mineralogia Tr – abbreviazione di tremolite Altro TR – cannone francese

– cannone francese TR – targa automobilistica di Terni (Italia)

TR – targa automobilistica di Treviri (Germania)

TR – vecchia targa automobilistica di Trebíc (Repubblica Ceca)

TR – targa automobilistica di Turcianske Teplice (Slovacchia) Note Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023