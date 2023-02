Le stoviglie per la frutta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le stoviglie per la frutta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PIATTINI

Significato/Curiosita : Le stoviglie per la frutta Il piatto è un tipo di stoviglia usato per contenere cibo. Di forma tradizionalmente tonda, più raramente quadrata o lobata, con un rialzo del bordo che serve a contenere, è l'elemento basilare di un'apparecchiatura. La mise en place (letteralmente "messa sul posto") è un termine francese della ristorazione che sta ad indicare l'apparecchiatura, cioè il completo allestimento della tavola o di un coperto, predisponendola a seconda del servizio che si dovrà svolgere. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Le stoviglie per la mensa d una nave; stoviglie resistenti al fuoco; stoviglie da caffellatte; L hanno in comune pistola e stoviglie ; Un giacimento che viene sfrutta to; Contenitori per la frutta ; Paste con frutta e crema; Si sfrutta no con le centrali idroelettriche;