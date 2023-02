Storica stazione spaziale russa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Storica stazione spaziale russa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : MIR

Significato/Curiosita : Storica stazione spaziale russa La Russia (in russo: ´, traslitterato: Rossija, ), ufficialmente Federazione Russa (in russo: ´ ´, traslitterato: Rossijskaja Federacija, ), è uno Stato ... Sigle Mappatori Italiani Riuniti – comunità italiana dei mappatori

– comunità italiana dei mappatori Mercitalia Rail – società ferroviaria per il trasporto merci

– società ferroviaria per il trasporto merci Monete Italiane Regionali – tentativo di aggiornamento del Corpus Nummorum Italicorum

– tentativo di aggiornamento del Corpus Nummorum Italicorum Movimento Internazionale di Riconciliazione – associazione nonviolenta di ispirazione ecumenica, sezione italiana dell'International Fellowship of Reconciliation (IFoR)

– associazione nonviolenta di ispirazione ecumenica, sezione italiana dell'International Fellowship of Reconciliation (IFoR) Movimento della Sinistra Rivoluzionaria ( Movimiento de Izquierda Revolucionaria ) – partito politico boliviano

( ) – partito politico boliviano Movimento della Sinistra Rivoluzionaria ( Movimiento de Izquierda Revolucionaria ) – partito politico cileno, attivo a dal 1965 fino agli anni ottanta

( ) – partito politico cileno, attivo a dal 1965 fino agli anni ottanta Movimento della Sinistra Rivoluzionaria ( Movimiento de Izquierda Revolucionaria ) – partito politico peruviano

( ) – partito politico peruviano Movimento della Sinistra Rivoluzionaria (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) – partito politico venezuelano Codici MIR – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Habib Bourgiba International di Monastir (Tunisia)

– codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Habib Bourgiba International di Monastir (Tunisia) MIR – codice identificativo dell'ILS pista 31 di Rimini/Miramare, radioassistenza per la navigazione aerea

– codice identificativo dell'ILS pista 31 di Rimini/Miramare, radioassistenza per la navigazione aerea mir – codice ISO 639-3 della lingua mixe dell'istmo Persone Frank Mir – shootfighter statunitense

– shootfighter statunitense Isabelle Mir – sciatrice alpina francese

– sciatrice alpina francese Joan Mir – pilota motociclistico spagnolo

– pilota motociclistico spagnolo Mir Ghulam Hasan – poeta indiano Altro Mir – stazione spaziale russa

– stazione spaziale russa Mir – cratere sulla superficie di Ganimede

– cratere sulla superficie di Ganimede Nome in lingua originale di san Miro di Canzo

Mir – città bielorussa

– città bielorussa Edizioni Mir – Casa editrice russa

– Casa editrice russa Mir – organo decisionale dell'obšcina, nato nella Russia medievale

– organo decisionale dell'obšcina, nato nella Russia medievale Mir , server grafico di Ubuntu

, server grafico di Ubuntu Mir – gruppo musicale svizzero

– gruppo musicale svizzero MIR – serie televisiva spagnola

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

