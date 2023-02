Stendere il burro sul pane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stendere il burro sul pane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPALMARE

Significato/Curiosita : Stendere il burro sul pane La pasta sfoglia è una preparazione di cucina e di pasticceria a base di farina, acqua e burro. Scemo & più scemo (Dumb and Dumber) è un film del 1994, diretto da Peter Farrelly e interpretato da Jim Carrey e Jeff Daniels. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

La tavoletta di legno usata dai muratori per stendere e spianare l intonaco; stendere e sviluppare una teoria; Ampliare, estendere ; Estendere ; Arnesi per fare il burro ; Avariati come il burro stantio; Confezioni... di burro ; Rende disgustoso il burro ; I pezzettini colorati nel pane ttone; Dipinse Il pane di Numi; La città delle campane ; Croccante pane sardo;