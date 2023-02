Lo Stato degli USA con Cincinnati - Cruciverba

Il Football Club Cincinnati, noto semplicemente come Cincinnati, è una società calcistica statunitense con sede nella città di Cincinnati (Ohio). Dal 2019 milita nella Major League Soccer (MLS) e disputa le proprie partite casalinghe al TQL Stadium, impianto da 26.000 posti a sedere.

L'Ohio (AFI: in italiano Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/o'ajo/; in inglese Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[o'hao]) è uno Stato federato degli Stati Uniti d'America. Fu il primo e più orientale tra gli Stati del Midwest ammessi nell'Unione in base alla Northwest Ordinance. Deve il suo nome al fiume omonimo, che limita il confine meridionale dello Stato. La sua capitale è Columbus, sede di aziende commerciali e industriali. L'economia dello Stato si basa su importanti insediamenti agricoli e industriali. La più grande area metropolitana è quella di Cleveland; si ricorda anche Akron, considerata la capitale mondiale della gomma.