Lo Stato con Salonicco - Cruciverba

Salonicco (in greco moderno: Tessa, traslitterato: Thessalonìki, in giudesmo Salonik, in turco Selanik), toponimo italiano moderno corrispondente all'antico Tessalonica, è la seconda città della Grecia per numero di abitanti e la prima e più importante della regione greca della Macedonia. È inoltre il capoluogo della periferia greca della ...

Silurus glanis è un genere di pesci della famiglia Siluridae. Questa specie di pesce vive in acqua dolce e venne trovato principalmente in Europa Orientale e successivamente in Austria, Germania, nord Europa, Gecia e Turchia (in Italia introdotto nel 1957).