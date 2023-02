Vi si sta sempre al fresco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si sta sempre al fresco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GALERA

Significato/Curiosita : Vi si sta sempre al fresco Luigi Fresco (Verona, 4 aprile 1961) è un allenatore di calcio e dirigente sportivo italiano, tecnico e presidente della Virtus Verona. Galera o galea – grossa nave a remi usata fino al XVII secolo

o – grossa nave a remi usata fino al XVII secolo Galera – tipo di condanna del passato consistente nel remare in una galera; per estensione, nel linguaggio popolare moderno, è sinonimo di prigione

– tipo di condanna del passato consistente nel remare in una galera; per estensione, nel linguaggio popolare moderno, è sinonimo di prigione Galera – comune della Spagna

– comune della Spagna Galera o Gallia ( Galija ) – isola nell'arcipelago delle isole Brioni, in Croazia

o ( ) – isola nell'arcipelago delle isole Brioni, in Croazia Galera – figura araldica

– figura araldica Galera – software legato ai database MySQL Note Pagine correlate La Galera Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «galera» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

