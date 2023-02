Sta per poco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sta per poco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : PO

Significato/Curiosita : Sta per poco Un'emozione da poco/Questa è vita è un singolo della cantante Anna Oxa, pubblicato dalla casa discografica RCA Italiana nel 1978 e prodotto da Old Bridge Production. Il Po ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'p/) è un fiume dell'Italia settentrionale. La sua lunghezza, 652 km, lo rende il più lungo fiume interamente compreso nel territorio italiano, quello con il bacino idrografico più esteso (circa 71 000 km²) e anche quello con la massima portata alla foce, sia essa minima (assoluta 270 m³/s), media (1 540 m³/s) o massima (13 000 m³/s), oltre ad essere il quinto fiume europeo (esclusa la Russia) per portata media (dopo: Danubio, Reno, Rodano e Nipro). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

