Sta per Matteo nei Vangeli - Cruciverba

Soluzione 2 lettere : MT

Significato/Curiosita : Sta per Matteo nei Vangeli Il Vangelo secondo Matteo (in greco: at aa ea) è uno dei quattro vangeli canonici del Nuovo Testamento e uno dei tre vangeli sinottici. Narra della vita e del ministero di Gesù: ne descrive la genealogia, la nascita virginale e l'infanzia, il battesimo e la tentazione, il ministero di guaritore e predicatore in Galilea, il viaggio e l'ingresso a Gerusalemme, seguito dalla cacciata dei venditori dal Tempio e, infine, la ... Sigle Macchina Tecnica – strumento dei Pokémon

– strumento dei Pokémon Macchina di Turing – modello astratto che definisce una macchina in grado di eseguire algoritmi.

– modello astratto che definisce una macchina in grado di eseguire algoritmi. Malgré Tout – scautismo per portatori di handicap.

– scautismo per portatori di handicap. Media tensione – valore di tensione elettrica compresa tra 1 e 35 kV

– valore di tensione elettrica compresa tra 1 e 35 kV Meditazione trascendentale

Medio termine – (previsione, oneri ecc.)

– (previsione, oneri ecc.) Membrana timpanica

Middle temporal (area) – area temporale media Biochimica Metallotioneina Biologia Microtubulo – Componente del citoscheletro Chimica Mt – simbolo chimico del meitnerio Codici MT – codice vettore IATA di Thomas Cook Airlines

– codice vettore IATA di Thomas Cook Airlines mt – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua maltese

MT – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Malta

– codice ISO 3166-1 alpha-2 di Malta MT – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Mat (Albania)

– codice ISO 3166-2:AL del distretto di Mat (Albania) MT – codice ISO 3166-2:BR del Mato Grosso (Brasile)

– codice ISO 3166-2:BR del Mato Grosso (Brasile) MT – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Matera (Italia)

– codice ISO 3166-2:IT della provincia di Matera (Italia) MT – codice ISO 3166-2:NI di Matagalpa (Nicaragua)

– codice ISO 3166-2:NI di Matagalpa (Nicaragua) MT – codice ISO 3166-2:TL di Manatuto (Timor Est)

– codice ISO 3166-2:TL di Manatuto (Timor Est) MT – codice ISO 3166-2:US del Montana (Stati Uniti) Informatica .mt – dominio di primo livello di Malta Unità di misura Mt – simbolo del megatone

– simbolo del megatone mT – simbolo del millitesla

– simbolo del millitesla MT – simbolo del megatesla

– simbolo del megatesla MT – Metric Ton (USA), unità di misura della massa = 1.000 kg

– Metric Ton (USA), unità di misura della massa = 1.000 kg Mt – megatonnellata

– megatonnellata mt – abbreviazione errata del metro il cui simbolo è m Altro Mt – abbreviazione di Vangelo secondo Matteo

– abbreviazione di Vangelo secondo Matteo MT Channel – canale televisivo satellitare

Honda MT – motocicletta della Honda

