La sporgenza dell anca - Cruciverba

In anatomia umana, l'anca è la regione di unione fra tronco, nello specifico la sua regione pelvica, e arto inferiore. È costituita da una sola unità giunturale, l'articolazione coxofemorale, ovvero l'enartrosi tra il cotile dell'osso iliaco e la testa del femore, e dalle parti molli che la rivestono. L'anca è importantissima nelle attività di carico e nella deambulazione; a differenza della spalla, è un'articolazione molto stabile e pertanto sacrifica un certo arco di movimento.

Il fianco è la parte laterale dell'addome, situata tra le ultime coste e la cresta iliaca nel corpo umano, tra coste e arti posteriori negli altri animali. In anatomia topografica è in rapporto in alto dall'ipocondrio e in basso con la fossa iliaca ed è delimitato medialmente dalla linea mammaria.