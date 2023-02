La spiana chi mira - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La spiana chi mira. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ARMA

Significato/Curiosita : La spiana chi mira Margaret, contessa di Snowdon (Glamis, 21 agosto 1930 – Londra, 9 febbraio 2002), è stata una principessa britannica, seconda figlia di re Giorgio VI del Regno Unito e di Elizabeth Bowes-Lyon, nonché sorella minore della regina Elisabetta II e zia di re Carlo III. Nel 1952, anno dell’ascesa al trono di sua sorella, divenne potenziale reggente al trono del Regno Unito fino al compimento della maggiore età di suo nipote Carlo nel 1969, qualora la regina fosse morta durante la ... L'Arma dei Carabinieri (dapprima Corpo dei Carabinieri Reali e poi Arma dei Carabinieri Reali) è una delle forze di polizia italiane, con competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza. Allo stesso tempo è parte delle forze armate italiane (dal 2000 con il rango di forza armata), alle dipendenze del ministero della difesa, con dipendenza funzionale dal ministero dell'interno. Ha compiti di polizia militare sulle altre tre forze armate, in Patria e all'estero, ed è parte della Forza di gendarmeria europea. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: spiana; mira; spiana le rughe; La tavoletta di legno usata dai muratori per stendere e spiana re l intonaco; spiana re una superficie; Si spiana con la ruspa; Che ha per mira ; Il regno di Semira mide; Una trasmissione di mira bella; Una trasmissione di Michele mira bella;