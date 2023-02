Il sottomarino al Musco della Scienza di Milano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il sottomarino al Musco della Scienza di Milano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TOTI

Significato/Curiosita : Il sottomarino al Musco della Scienza di Milano Catania ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/ka'tanja/, , Catania in siciliano) è un comune italiano di 298 994 abitanti, capoluogo dell'omonima città metropolitana in Sicilia e centro della principale conurbazione dell'isola. Giovanni Toti (Viareggio, 7 settembre 1968) è un politico e giornalista italiano, presidente della Regione Liguria dall'11 giugno 2015. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

