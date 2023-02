Sotto i ponti di Roma - Cruciverba

Elenco dei ponti eretti sui fiumi Tevere e Aniene a Roma dalle origini ai giorni nostri – inclusi quelli oggi scomparsi ma storicamente documentati – più alcuni viadotti o cavalcavia della città (cioè ponti che non scavalcano i corsi d'acqua) di una qualche rilevanza architettonica.

Il Tevere (chiamato anticamente prima Albula, poi Thybris ed infine Tiberis) è il principale fiume dell'Italia centrale e peninsulare; con 405 km di corso è il terzo fiume italiano per lunghezza (dopo il Po e l'Adige). Secondo solo al Po per ampiezza del bacino idrografico (17375 km²), con 324 m³/s di portata media annua alla foce è anche il terzo corso d'acqua nazionale (dopo il Po e il Ticino) per volume di trasporto. Inoltre è il 1º fiume appenninico per lunghezza e portata. Bagna direttamente 4 regioni (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio), 7 province (Forlì-Cesena, Arezzo, Perugia, Terni, Viterbo, Rieti e Roma) ed 82 comuni della Valle del Tevere, tra cui Perugia e Roma.