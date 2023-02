Sostengono le bandiere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostengono le bandiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASTE

Significato/Curiosita : Sostengono le bandiere La bandiera del Portogallo è di forma rettangolare, con proporzione 2/3, e colorata in verde e rosso. Il rettangolo verde è sul lato del pennone ed ha larghezza par a 2/5 della bandiera, mentre la parte al vento (larga 3/5 della bandiera) è rossa. Centrato sulla partizione si trova uno stemma costituito da una sfera armillare con sovrapposto il tradizionale scudo portoghese. Venne adottata ufficialmente il 30 giugno 1911, ma era in uso effettivo sin dalla rivoluzione repubblicana del ... Adelaide Aste – attrice italiana

– attrice italiana Armando Aste – alpinista italiano

– alpinista italiano Asté – comune francese Pagine correlate Asta

D'Aste Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

