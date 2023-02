Le soste degli aerei - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le soste degli aerei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SCALI

Significato/Curiosita : Le soste degli aerei La prima guerra mondiale fu un conflitto che coinvolse le principali potenze e molte di quelle minori tra il 28 luglio 1914 e l'11 novembre 1918. Inizialmente definita "guerra europea" dai contemporanei, con il coinvolgimento successivo delle colonie dell'Impero britannico e di altri Paesi extraeuropei, tra cui gli Stati Uniti d'America e l'Impero giapponese, prese il nome di guerra mondiale o Grande guerra: fu infatti il più grande conflitto armato mai combattuto fino ... Francesco Scali – attore italiano

– attore italiano Massimo Scali – danzatore su ghiaccio italiano Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: soste; degli; aerei; soste ngono le bandiere; Le soste del tram; Le ragioni che soste ngo; soste nere con aiuti economici; Al di là degli Urali; sylvania, Stato degli USA; Lo Stato degli USA con Cincinnati; Lo hobbit protagonista de Il Signore degli Anelli; Ricovero per aerei ; Attacchi contro gli aerei nemici prima che raggiungano l obiettivo; Personaggio che dà il nome a una portaerei statunitense; La Punta degli aerei per Palermo; Cerca nelle Definizioni