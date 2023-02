Vi sostano le auto in gara - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi sostano le auto in gara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : BOX

Significato/Curiosita : Vi sostano le auto in gara Amici miei - Atto II è un film italiano del 1982 diretto da Mario Monicelli. Codici BOX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Borroloola (Northern Territory) (Australia)

box – codice ISO 639-3 della lingua buamu Musica Box – album dei Chrome del 1983

– album dei Chrome del 1983 Box – album dei Ministry del 1993

– album dei Ministry del 1993 Box – album dei Guided by Voices del 1995 Persone John Box – scenografo britannico

– scenografo britannico Mick Box – chitarrista britannico

– chitarrista britannico Steve Box – regista, animatore e sceneggiatore britannico Sport Box – nell'automobilismo e nel motociclismo, locali di un circuito adibiti a officine e autorimesse per le scuderie in gara

– nell'automobilismo e nel motociclismo, locali di un circuito adibiti a officine e autorimesse per le scuderie in gara Box – nel baseball, spazio riservato al battitore

– nel baseball, spazio riservato al battitore Box – forma comune ma erronea di boxe (pugilato) Altro Box – centro abitato degli Stati Uniti d'America, nell'Oklahoma

– centro abitato degli Stati Uniti d'America, nell'Oklahoma Box – villaggio e un distretto civile nella regione Wiltshire, nel Regno Unito

– villaggio e un distretto civile nella regione Wiltshire, nel Regno Unito Box – sinonimo di riquadro, contenitore

– sinonimo di riquadro, contenitore Box – luogo adibito alla rimessa di automezzi, garage

– luogo adibito alla rimessa di automezzi, garage Box – luogo adibito al ricovero di un cavallo in scuderia

– luogo adibito al ricovero di un cavallo in scuderia Box junction – segnaletica orizzontale realizzata nelle intersezioni stradali

– segnaletica orizzontale realizzata nelle intersezioni stradali Box per bambini – specie di tappeto recintato adibito al gioco di bambini in tenera età

– specie di tappeto recintato adibito al gioco di bambini in tenera età Box – personaggio dei fumetti Marvel Comics

– personaggio dei fumetti Marvel Comics Box – servizio di archiviazione online Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «box» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

