Sopravviveva all esecuzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sopravviveva all esecuzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : BOIA

Significato/Curiosita : Sopravviveva all esecuzione La lapidazione è un tipo di pena di morte, diffusa fin dall'antichità, nella quale il condannato è ucciso attraverso il lancio di pietre. Spesso tale supplizio avviene con la partecipazione della folla. La lapidazione è stata usata fin dall'antichità per punire prostitute, adulteri, assassini e, in alcuni paesi musulmani, gli apostati e gli omosessuali. La finalità di tale pratica era sostanzialmente l'espiazione pubblica della colpa del reo ed anche la formalizzazione del diritto ... Il boia è una figura professionale che ha il compito di eseguire le sentenze di condanna alla pena di morte. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

