Sono vicine in Netflix - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono vicine in Netflix. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TF

Significato/Curiosita : Sono vicine in Netflix You è una serie televisiva statunitense del 2018, di genere thriller psicologico e basata sull'omonimo romanzo, nonché sul suo seguito Hidden Bodies, scritti da Caroline Kepnes. Sigle Task force – concetto di tattica militare

– concetto di tattica militare TransFlash – precedente nome delle microSD, un tipo di memoria flash

TransFurry' – Sequenze che riguardano la trasformazione furry

Tribunale federale (svizzero) – la più alta autorità giuridica della Svizzera

(svizzero) – la più alta autorità giuridica della Svizzera Transformers-L'abbreviazione di Transformers, i robot senzienti trasformabili provenienti dal pianeta immaginario Cybertron . Biologia Tissue factor – fattore tissutale, glicoproteina

– fattore tissutale, glicoproteina Transcription Factor – fattore di trascrizione del DNA

– fattore di trascrizione del DNA Transferrina – proteina plasmatica Codici TF – codice ISO 3166-1 alpha-2 dei Territori francesi meridionali

TF – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Santa Cruz de Tenerife (Spagna)

TF – codice ISO 3166-2:FR dei Territori francesi meridionali Informatica TorrentFreak – Sito web di notizie sul file sharing

– Sito web di notizie sul file sharing .tf – dominio di primo livello dei Territori francesi meridionali Altro TF – simbolo del terafarad

TF – targa automobilistica del circondario del Teltow-Fläming (Germania) Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

