Sono uguali nell orchestra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono uguali nell orchestra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : RR

Significato/Curiosita : Sono uguali nell orchestra La Piccola Orchestra Avion Travel (conosciuta anche con il nome Avion Travel) è un gruppo italiano di musica pop-jazz formatosi a Caserta nel 1980. Il nome della banda deriva da quello di un'agenzia di viaggi della città della Reggia. Sono stati i vincitori del Festival di Sanremo 2000 con il brano Sentimento e nel 2007 del Premio Lunezia per il valore musical-letterario dell'album Danson Metropoli - Canzoni di Paolo Conte. Sigle ricevuta di ritorno – abbreviazione usata impropriamente per avviso di ricevimento

– abbreviazione usata impropriamente per Roundup ready – colture geneticamente modificate al fine di tollerare erbicidi a base di glyphosate

– colture geneticamente modificate al fine di tollerare erbicidi a base di glyphosate RR – Rischio relativo Chimica RR – abbreviazione dell'enzima ribonucleotide reduttasi Codici RR – codice vettore IATA di Royal Air Force

RR – codice ISO 3166-2:BR di Roraima (Brasile)

RR – codice ISO 3166-2:MU di Rivière du Rempart (Mauritius) Informatica RR (Round Robin) – algoritmo di scheduling

– algoritmo di scheduling Resource Record – record di un database DNS Altro RR (o anche R2) – nel collezionismo, nelle valutazioni di rarità, sigla che indica che un oggetto è considerato molto raro Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

