Sono uguali nel palazzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono uguali nel palazzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AZ

Significato/Curiosita : Sono uguali nel palazzo Il palazzo della Civiltà Italiana, noto anche come palazzo della Civiltà del Lavoro e Colosseo quadrato, è un edificio monumentale che si trova a Roma nel moderno quartiere dell’EUR. Concepito fin dal 1936 e progettato nel 1937, la sua costruzione iniziò nel luglio 1938 e fu inaugurato, benché incompleto, nel 1940; i lavori si interruppero nel 1943 per poi essere ultimati nel dopoguerra. Sigle Alkmaar Zaanstreek – squadra di calcio olandese nota anche come AZ Alkmaar

Sigle Alkmaar Zaanstreek – squadra di calcio olandese nota anche come AZ Alkmaar AstraZeneca – azienda biofarmaceutica Codici AZ – codice vettore IATA di ITA Airways (precedentemente di Alitalia)

az – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua azera

AZ – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Azerbaigian

AZ – codice ISO 3166-2:US dello stato dell'Arizona (USA) Informatica .az -dominio di primo livello dell'Azerbaigian Trasporti AZ – targa automobilistica del circondario di Alzey-Worms (Germania) Altro Az – in astronomia, abbreviazione di azimut

AZ – nome d'arte di Anthony Cruz, un cantante rap statunitense

AZ – personaggio della serie Pokémon

AZ – nome del modello berlina Citroën 2CV

AZ – è uno stradario di Roma e provincia, nonché del Lazio gestito dalla Guidaverde s.r.l.

AZ ricerca – marca di prodotti per l'igiene orale della Procter & Gamble

– marca di prodotti per l'igiene orale della Procter & Gamble AZ, un fatto come e perché, rotocalco televisivo RAI Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

